Con Wiseair per l'aria

Obiettivo: monitorare la qualità dell'aria. Vanzaghello scende in campo e lo fa con la piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair (ido).

Obiettivo: monitorare la qualità dell'aria. Vanzaghello scende in campo e lo fa con la piattaforma di monitoraggio sviluppata dalla startup Wiseair (ido), che sta aiutando decine di Comuni ad accedere ad informazioni chiare e trasparenti sull'aria che respiriamo. "Più nello specifico, nel mese di settembre - scrivono dall'Amministrazione comunale - è stata completata l'installazione, appunto, dei dispositivi sul territorio. I sensori, precisamente, sono stati posizionati in due punti strategici del paese, ossia uno presso la sede del Comune, l'altro, invece, alla scuola Materna di via 'Ragazzi del '99'. E, adesso, i dati ce verranno raccolti contribuiranno ad una maggiore comprensione dei fenomeni di inquinamento e forniranno le informazioni necessarie a supportare le decisioni per gli anni a venire". Non solo, perché, in parallelo, tutti i cittadini potranno conoscere in tempo reale l'aria che respirano, scaricando l'applicazione Wiseair, disponibile su qualsiasi store. "L'installazione di tali apparecchiature - commenta il sindaco Arconte Gatti - rappresenta un valido supporto per intervenire in maniera efficace e concreta per la tutela e il benessere dell'intera comunità. Conoscere i dati delle rilevazioni, infatti, diventa fondamentale per l'attività di prevenzione e di intervento nel caso di segnalazioni di particolari criticità, nonché per la messa in atto di azioni dirette al miglioramento qualitativo dell'aria che respiriamo". "Sono molte le Amministrazioni che si stanno rivolgendo a Wiseair per accedere ad informazioni che saranno fondamentali per lo sviluppo territoriale sostenibile dei prossimi anni - conclude Paolo Barbato, Ceo di Wiseair".

