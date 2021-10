CTN: Pantani e De André

CinemaTeatroNuovo di Magenta ricorda i prossimi appuntamenti 'speciali' che avranno luogo in sala, in via San Martino 19 a Magenta.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - CinemaTeatroNuovo di Magenta ricorda i prossimi appuntamenti 'speciali' che avranno luogo in sala, in via San Martino 19 a Magenta. Mercoledì 13 e venerdì 15, 'TiRaccontoUnLibro', riprendendo gli appuntamenti in sospeso dalla rassegna 2020, vedrà sul palco la compagnia Ariel narrare 'La figlia del podestà', libro popolarissimo dello scrittore lecchese Andrea Vitali, medico di professione, in prima linea anche durante l'emergenza Covid per soccorrere la popolazione del territorio e aiutare il lavoro dei sanitari. Nella serata di mercoledì 13 lo scrittore sarà presente in sala. LA FIGLIA DEL POSESTA' - TRUL 13 E 15 OTTOBRE, ALLE 21.15 - Andrea Vitali prende spunto da un amore contrastato per raccontare, con il romanzo La figlia del podestà, il sogno di grandezza di un podestà di provincia, la voglia di emancipazione e di sviluppo di un paese affacciato sul lago di Como che ambisce a diventare il numero uno attraverso una modernissima linea di idrovolanti. Abile come sempre, il medico-scrittore disegna personaggi indimenticabili (che spesso hanno il suo stesso cognome!) che si passano il testimone generazione dopo generazione, dando vita a intrecci familiari intricati, dove segreti e rivelazioni giocano un ruolo di primaria importanza. L'Italia del ventennio raccontata da Vitali è esilarante, per niente diversa dagli anni che l'hanno succeduta perché l'obiettivo indagatore è puntato sulle principali caratteristiche del genere umano: ambizioni, invidie, sospiri che vanno oltre il tempo e lo spazio. Lettura godibilissima per un narratore che si legge d'un fiato e che, pur parlando di molti vizi e ben poche virtù, ci fa chiudere l'ultima pagina con il sorriso sulle labbra. Il secondo ed ultimo appuntamento con la rassegna 'Leggerezza' avrà luogo il 27 ed il 29 ottobre con il racconto 'Marc Chagall - Il sogno', sul palco Irina Lorandi. Per ogni informazione e l'acquisto online del biglietto (senza aggravi) https://www.teatronuovo.com/libro.asp. Giovedì 14 appuntamento con FilmForum e l'ultimo capolavoro di Terrence Malick 'La vita nascosta!'. Martedì 19 ottobre, alle 21.15, torna 'La Grande Arte al Cinema' con 'Venezia - Infinita avanguardia'. Avremo poi due proiezioni-evento speciali, il 20 ed il 26 ottobre. PANTANI E DE ANDRE' - Solo il 20 ottobre, 'Il migliore', film di Paolo Santolini sulla vita di Marco Pantani: 'Il migliore' ripercorre la vita di un grande ciclista sullo sfondo della sua Cesenatico, un piccolo centro affacciato sul Mar Adriatico, un paese dell'anima che non ha mai smesso di credere che "uno così non cede". Un ritratto che restituisce vitalità e dignità a un'icona che è stata calpestata. Info e acquisto biglietto : https://www.teatronuovo.com/evento2.asp?VIEW=EV2&prog=14. Il 26 ottobre sarà, invece, 'DeAndrè#DeAndrè- Storia di un impiegato', musica, documenti inediti e la partecipazione esclusiva di Cristiano De André, Dori Ghezzi e Filippo De André. La regista Roberta Lena (già autrice dello spettacolo/concerto) indaga, attraverso la memoria di Cristiano, il suo rapporto col padre, fornendoci uno sguardo diverso sul grande cantautore e una visione contemporanea di un'opera che rappresenta un'eredità artistica e politica per ognuno di noi. Info e acquisto biglietto: https://www.teatronuovo.com/evento2.asp?VIEW=EV2&prog=13. CAPIENZA SALA - "Per garantire al nostro pubblico massima sicurezza sanitaria, nonostante il decreto di riapertura al 100% della capienza, la nostra Sala di Comunità terrà la quota al 50%", spiega il Direttore della Sala ACEC magentina, Alberto Baroni. "Ad oggi, ossia fino all'11 ottobre, avevamo tenuto la quota al 35%, ben al di sotto del massimo consentito, garantendo una distanza oltre il metro di distanza, con due poltrone di distanza tra gli occupanti. Con il 50% di capienza garantiamo ancora una poltrona vuota di distanza. La nostra è una Sala che vive del rapporto di fiducia con il pubblico e la popolazione. Coloro che vengono a trovare un momento di cultura ed emozioni nei nostri ambienti deve poter pensare soltanto a godere di questo momento nutrendo lo spirito con senso di benessere", conclude Baroni. Tutte le info, la prevendita e gli appuntamenti: www.teatronuovo.com.

