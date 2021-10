Robecchetto: i singoli voti

Quante preferenze hanno preso i singoli candidati delle due liste presenti alle urne. E chi, adesso, andrà a comporre il prossimo consiglio comunale? Eccoli, uno per uno.

Dai totali alle singole preferenze. Come sono andati, infatti, i vari candidati consiglieri nelle due liste 'in corsa' alle ultime elezioni comunali a Robecchetto e Malvaglio? E chi, poi, andrà a comporre il nuovo consiglio comunale? Eccoli uno per uno.

CIVITAS (Giorgio Braga)

Daniele Colombo 142, Edoardo Lego 92, Claudia Chiodini 89, Marta Langé 75, Alessandro Mollica 67, Sofia De Dionigi 52, Margarida Maria De Jesus 35, Giacomo Bergamaschi 24, Cesare Mario Carabelli 23, Barbara Acquilino 19, Leopoldo Alessandrì 17, Daniele Luigi Carabelli 1.

RILANCIAMO ROBECCHETTO E MALVAGLIO (LEGA E CENTRODESTRA) (Gabriele Marzorati)

Francesca Laura Delle Stelle 38, Antonio Seminara 30, Andrea Francesco Nobili 30, Alessio Marchese 28, Pierangelo Boldrini 21, Aldio Amadio 12, Mattia Chiandotto 10, Daniela Arienti 9, Dario Angelo Ramponi 7, Bruno Pallaro 6, Andrea Giuseppe Costa 3.

IN CONSIGLIO COMUNALE

Maggioranza - Daniele Colombo, Edoardo Lego, Claudia Chiodini, Marta Langé, Alessandro Mollica, Sofia De Dionigi, Margarida Maria De Jesu, Giacomo Bergamaschi.

Opposizione - Gabriele Marzorati, Francesca Laura Delle Stelle, Antonio Seminara, Andrea Nobili.

