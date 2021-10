Allevi-Cerutti: i numeri

E' di 662 voti la differenza tra le due liste 'in corsa' alle ultime elezioni comunali a Turbigo. Fabrizio Allevi nuovo sindaco con 1851 preferenze; Renata Cerutti a 1189.

E' di 662 voti la differenza tra le due liste 'in corsa' alle ultime elezioni comunali a Turbigo. Dopo, infatti, l'ufficialità di Fabrizio Allevi (assessore uscente della giunta Garavaglia; Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Insieme per Turbigo) nuovo sindaco, adesso è il momento di vedere nel dettaglio, appunto, quanto i due gruppi alle urne hanno totalizzato. E, allora, il neo primo cittadino e la sua squadra chiudono questa tornata elettorale con 1851 voti (60,89%), mentre Renata Cerutti di 'sìAmo Turbigo' si ferma a 1189 preferenze (39,11%). Per quanto riguarda, infine, i votanti, sono stati 3.181 (57,37%), mentre le schede nulle 102 e quelle bianche 39.

