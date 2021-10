Braga ancora Sindaco

Robecchetto e Malvaglio hanno scelto di riconfermare alla guida del paese il sindaco uscente Giorgio Braga di ‘Civitas’.

Continuare il percorso cominciato 5 anni fa. Robecchetto e Malvaglio hanno scelto, appunto, di riconfermare alla guida del paese il sindaco uscente Giorgio Braga di ‘Civitas’. Pronto, insomma, per il cosiddetto ‘bis’ e per concludere quanto già cominciato durante il primo mandato e mettere in campo nuove azioni e iniziative per il presente ed il futuro della comunità e del territorio. Un successo che arriva dopo una campagna elettorale, per certi aspetti, molto differente dalle solite (l’emergenza Covid e una serie di limitazioni e restrizioni), ma che è stata, comunque, caratterizzata da diversi momenti di confronto con la cittadinanza. E adesso, allora, pronti via a dare, ufficialmente, inizio a questo secondo mandato, tra conferme e volti nuovi che entreranno in consiglio comunale.

