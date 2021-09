Open day della banda

Il Corpo Bandistico Vanzaghellese ha deciso di promuovere per domenica 3 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 un open day nella sua sede di piazza Pertini.

Clarinetto o sassofono, tromba o trombone. Il Corpo Bandistico Vanzaghellese è in cerca di nuove persone che, con la loro passione per la musica e per la voglia di eseguirla in gruppo, desiderino allargare la sua famiglia. E, per cercare di raggiungere lo scopo, ha deciso di promuovere per domenica 3 ottobre dalle 15.30 alle 17.30 un open day nella sua sede di piazza Pertini. L'evento permetterà sia di conoscere più da vicino l'intensa attività della banda vanzaghellese sia di mettersi alla prova con uno strumento per verificare la propria inclinazione e cominciare un percorso di inserimento musicale.

