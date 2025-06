Ricordando Felice Musazzi

Ben 20 spettacoli in cartellone per un’edizione che si preannuncia davvero emozionante e coinvolgente. È il ‘Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri’.

Ben 20 spettacoli in cartellone per un’edizione che si preannuncia davvero emozionante e coinvolgente. È il ‘Festival del Teatro, della Musica e della Comicità delle Terre Insubri’, per la direzione artistica di Francesco Pellicini, che vedrà anche Vanzaghello protagonista con un appuntamento. Più precisamente, l’evento sarà l’11 luglio alle 21: ‘Dal fronte al palco, una felice avventura’, ricordando Felice Muzazzi. Con Francesco Pellicini, Matteo Carassini, Fazio Armellini, Giordano Fenocchio. In caso di pioggia lo spettacolo sarà ugualmente garantito. Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

