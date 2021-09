"Rilancio e vero rinnovamento"

In attesa del voto del 3 e 4 ottobre, tre domande ai candidati sindaci. Ecco, allora, Gabriele Marzorati di 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' (Lega e Centrodestra).

Il 3 e 4 ottobre sarà il momento di recarsi alle urne per eleggere i nuovi sindaci e le future Amministrazioni comunali; ma prima ecco tre domande che abbiamo voluto fare ai candidati delle singole liste presenti al voto. Siamo, allora, a Robecchetto con Gabriele Marzorati di 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio' (Lega e Centrodestra). I punti di forza della lista? La nostra squadra è composta da persone che hanno competenze in diversi ambiti e settori, tra i quali, ad esempio, l’amministrazione, la digitalizzazione, il sociale e l’ambiente. Ognuno dei nostri candidati ha esperienze, infatti, come assessore, dirigente, insegnante, volontario, lavoratore in campi diversi, senza dimenticare mamma e papà. Il progetto più importante del programma? Uno dei progetti su cui puntiamo maggiormente è sicuramente la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi comunali, delle strutture e degli strumenti per poter investire sul territorio, facendo crescere e valorizzando la nostra comunità. Non per ultimo, poi, investiremo sulla sicurezza, acquistando nuovi apparecchi tecnologici e strumentazioni e progettando un sistema di videosorveglianza capillare e attento, fornendo così i giusti strumenti alla nostra Polizia locale. Perché votare la vostra lista? La nostra lista si propone per rinnovare davvero Robecchetto e Malvaglio attraverso una politica di vero ascolto e che possa sostenere il nostro tessuto sociale e produttivo con nuove idee e stimoli per poter far rivivere le nostre piazze, le vie, i parchi, il capoluogo e le frazioni.

