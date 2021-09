Turbigo il prossimo 3 e 4 ottobre sarà chiamata alla urne per eleggere la futura squadra di governo del paese. Ma cosa vorrebbero chiedere i cittadini al prossimo sindaco?

Le risposte, inevitabilmente, sono differenti: c'è chi, ad esempio, si sofferma sul commercio, chi, invece, parla degli eventi, chi ancora della pulizia delle strade e del verde pubblico e chi, infine, del sociale. Che cosa, insomma, vorrebero chiedere i cittadini di Turbigo (il prossimo 3 e 4 ottobre chiamati alle urne) al prossimo sindaco ed alla futura Amministrazione comunale? "Una cosa che vorrei fosse fatta è la sistemazione dell'illuminazione - dice un ragazzo - Quindi, più coinvolgimento dei giovani nelle iniziative". "Sicuramente riportare il paese a quello che era un tempo - commenta un commerciante - Soprattutto dal punto di vista della socialità, visto che, negli ultimi anni, la comunità si è un po' persa. Speriamo, allora, di tornare a viverla e sentirla protagonista sia a livello di persona, sia per quanto riguarda l'aspetto commerciale". "Migliorare l'assistenza - ribadisce una pensionata - E' capitato, infatti, di avere delle difficoltà, però, purtroppo, non c'erano mai soldi per far fronte alla delicata situazione". "Nello specifico, l'attenzione alla cura di alcuni marciapiedi e aree verdi - afferma una signora - Ad esempio, all'Arbusta c'è uno spazio in via Villoresi che è diventato punto di abbandono di rifiuti e nessuno interviene". "Non ho qualcosa da chiedere in particolare - conclude un uomo - Soltanto che sia una buona Amministrazione, con persone che abbiano davvero a cuore il presente ed il futuro del paese".





TURBIGO ALLE URNE: "SINDACO, VORREI CHIEDERE..."



