Sicurezza: in pattuglia con la Polizia locale

Dal centro alle periferie, fino in stazione: un pomeriggio in pattuglia con la Polizia locale di Turbigo. Controllo e monitoraggio del territorio.

"Mi raccomando, occhi aperti per avere un quadro che sia il più preciso e dettagliato di ciò che ci sta attorno". Il tempo, insomma, di dare le indicazioni al personale in quel momento in servizio e poi via che si sale in auto e si va. Con loro ci siamo anche noi: un pomeriggio in pattuglia con la Polizia locale di Turbigo. Prima, allora, si controlla il centro paese, quindi ci si sposta in periferia e anche lungo alcune delle principali strade di collegamento con gli altri Comuni vicini. “L’attività di verifica tra le vie e le piazze ci permette di tenere monitorate le varie situazioni, così da prevenire eventuali episodi di microcriminalità che possono accadere oppure al contrario essere pronti ad intervenire in maniera tempestiva qualora ci sia qualche emergenza o pericolo - spiega il comandante Antonio Erbaio”. In macchina, dunque, c’è un primo tassello del servizio, successivamente si scende, per proseguire gli accertementi a piedi. “Questo ci permette di ampliare il nostro raggio di azione ai bar e alle attività commerciali, oltre ai parchi ed ai luoghi di ritrovo presenti in paese, senza dimenticare i posti di controllo per quanto riguarda la circolazione stradale”. Ultimo step, la stazione ferroviaria. “Qui le attenzioni sono per i passeggeri in arrivo o in partenza, con la verifica dei documenti - conclude Erbaio - Presenza e attenzione costante sono le nostre priorità e in questa direzione ci siamo mossi e andremo avanti a muoverci sempre”.

DAL CENTRO ALLE PERIFERIE: IN PATTUGLIA CON LA POLIZIA LOCALE



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!