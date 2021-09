Giorgio Braga, sindaco uscente di Robecchetto e Malvaglio, ha presentato la sua squadra. "Siamo una lista civica e davvero indipendente da partiti e movimenti".

Quelle due parole (civica e indipendente) più volte ribadite durante la prima serata di presentazione. Un messaggio, già al centro dell'attenzione cinque anni fa, in occasione delle scorse elezioni comunali (quando è stato, poi, eletto alla guida del paese) e che ha voluto risottolineare anche oggi che è in corsa per cercare il 'bis' da sindaco. Da questi due punti, per lui fondamentali, insomma, riparte il primo cittadino uscente di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga, in vista, appunto, della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre. "Quando nel 2016 ci siamo presentati alle urne - racconta - nell'allora lettere di presentazione iniziavamo parlando di un sogno che, coinvolgendo e contagiando molte altre persone, si era concretizzato nella nascita della lista Civitas. Un gruppo indipendente da partiti e movimenti, che ha come comune denominatore l'amore per il proprio comune e per il territorio e che, adesso, dopo un qunquennio al governo cittadino, è pronto a correre di nuovo per proseguire il percorso cominciato. Come Amministrazione comunale abbiamo sempre messo grande impegno e ogni nostra singola capacità per realizzare quanto promesso nel programma elettorale. Certo siamo consapevoli di avere fatto tanto, ma non tutto, senza dimenticare come la pandemia da Covid-19, purtroppo, ha lasciato un segno indelebile nella comunità, imponendo a chi governerà in futuro un attenzione ancora maggiore, nonché di affrontare sfide che possono trasformarsi in ulteriori opportunità". Già il presente e, in modo particolare, il domani. "La squadra che presentiamo in questo 2021 ricalca la formula precedente - conclude Braga - perché riteniamo sia la migliore e l'unica che possa dare a Robecchetto e Malvaglio una vera Amministrazione. Una realtà, dunque, dove sono presenti consolidate capacità amministrative, grazie all'esperienza personale in vari ambiti professionali, e dalla profonda conoscenza della macchina comunale, assieme alla freschezza e alle nuove energie di cittadini che per la prima volta si mettono al servizio del paese. Continuiamo, allora, la strada intrapresa gli uni affianco agli altri, appunto, nel 2016 e costruiamo i cinque anni a venire".

LA LISTA

CIVITAS

Candidato sindaco - Giorgio Braga

Candidati consiglieri - Daniele Colombo, Barbara Acquilino, Leopoldo Alessandrì, Giacomo Bergamaschi, Cesare Mario Carabelli, Daniele Luigi Carabelli, Claudia Chiodini, Sofia De Dionigi, Margarida Maria De Jesus (detta Megy), Marta Langé, Edoardo Lego, Alessandro Mollica.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro