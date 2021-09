1 ottobre: riapre il ponte sul Ticino

La data è quella del primo ottobre. Proprio in quell'occasione, infatti, riaprirà, dopo diversi mesi di 'stop', il ponte di ferro sul Ticino, tra Turbigo e Galliate.

La data è quella del primo ottobre. Proprio in quell'occasione, infatti, riaprirà, dopo diversi mesi di 'stop', il ponte di ferro sul Ticino, al confine tra Turbigo e Galliate. "FerrovieNord ci ha comunicato che, rispettando le tempistiche già rese note in occasioni dell’avvio degli interventi, con l'inizio del prossimo mese la strada sarà riaperta al traffico - ha scritto il sindaco turbighese Christian Garavaglia - E’ stato completato, infatti, l'intervento di realizzazione della nuova soletta e del manto stradale rendendo possibile quindi la riapertura della carreggiata. In un secondo momento (da definire più avanti) si procederà con l'ultimazione dell'opera che riguarda i marciapiedi con il senso unico alternato".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro