Doppio senso al ponte: riapertura anticipata

Riapertura in entrambi i sensi per il ponte di ferro sul Ticino, tra Turbigo e Galliate: rispetto a quanto previsto inizialmente (ossia il 12 settembre), la stessa apertura è anticipata a oggi (9 settembre) attorno alle 17.

Riapertura in entrambi i sensi per il ponte di ferro sul Ticino, tra Turbigo e Galliate: rispetto a quanto previsto inizialmente (ossia il 12 settembre), la stessa apertura è anticipata a oggi (9 settembre) attorno alle 17. "Come da comuncazione di FerrovieNord - scrive il sindaco turbighese, Fabrizio Allevi - potranno esserci ancora lavori di piccola entità, ma relativi allo smontaggio del cantiere, che non comporteranno alcuna ripercussione su nuove chiusure o modifiche al traffico".

