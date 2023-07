Ponte chiuso e semaforo

Ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate: nuova chiusura e attivazione anche dell'impianto semaforico. Più precisamente la struttura sarà bloccata al traffico dalle 23.30 del 27 luglio alle 5 del 28 (i mezzi verranno fatti deviare sull'autostrada A4 Milano-Torino e sulla S.S. 527 'Bustese'), mentre dal 24 luglio e sempre fino al 28, dalle 8 alle 17.30, ecco che sarà in funzione il senso unico alternato, regolato da semafori e/o movieri. 'Stop' che rientra ancora nei lavori di adeguamento strutturale dello stesso ponte (consolidamente generale).

