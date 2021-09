Croce Azzurra: eventi e supporto

Accordo tra la Croce Azzurra di Buscate e il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, per eventi formativi e supporto durante le manifestazioni sportive.

L'impegno e la presenza costante sul territorio. Quando c'è da portare il suo aiuto e sostegno, alla fine, eccola pronta ad attivarsi. Un gruppo che è un vero e proprio punto di riferimento per il territorio intero e che lo sarà sempre di più. Già, perché proprio nei giorni scorsi, la Croce Azzurra di Buscate ha stretto un accordo con il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, e l'Amministrazione comunale per eventi formativi e supporto durante le manifestazioni sportive. "Per noi esserci, fare parte del tessuto sociale, non significa solo correre al momento del bisogno, ma anche pianificare attività e accordi come questo - scrivono dalla stessa realtà di Buscate". "Un segno di vicinanza e di condivisione per chi ogni giorno sta al fianco delle persone più fragili - conclude il primo cittadino castanese - Che possa essere l’inizio di una lunga collaborazione e come sempre grazie di tutto".

