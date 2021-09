La Patronale di San Giorgio

Spiritualità, convivialità, divertimento. La Festa patronale di San Giorgio ha sempre saputo intrecciare a dovere le tre dimensioni. E non mancherà di farlo anche stavolta.

Spiritualità, convivialità, divertimento. La Festa patronale di San Giorgio ha sempre saputo intrecciare a dovere le tre dimensioni. E non mancherà di farlo anche questa volta con un'ampia serie di iniziative in programma da martedì 14 a lunedì 20 settembre. Martedì 14 alle 21, nella chiesa Parrocchiale, si terrà l'esaltazione della croce, mercoledì 15 alle 21 la serata 'Maria addolorata' in cui sarà proposta una riflessione sull'enciclica di papa Francesco "Fratelli tutti". Momento ludico e momento spirituale convivranno negli appuntamenti di giovedì 16: alle 20 è prevista una serata fungiatt, alle 21.50 una musicale e per le 21 è stata fissata l'adorazione eucaristica. Venerdì 17 spazio alle 20 a una serata greca e alle 21.50 a un momento musicale a cura della scuola di musica "Niccolò Paganini". Sabato 18 alle 16 partirà un torneo di calcio, alle 18 largo a una mostra micologica. Dopo l'apertura del ristorante alle 19 alle 21.50 sarà proposta una serata danzante. Domenica 19 si aprirà all'insegna della spiritualità con la celebrazione di due Sante messe alle 9.30 e alle 11, cui farà seguito il pranzo comunitario. Nel pomeriggio torneo di calcio, nella fascia serale musica con le canzoni dei 'Viganò Brothers' e, a fine serata, uno spettacolo pirotecnico. Santa Messa e una degustazione collettiva di cassoeula concluderanno il vasto programma nella giornata di lunedì 20.

