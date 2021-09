Due liste a Robecchetto

Due liste in 'corsa' a Robecchetto con Induno e Malvaglio alle prossime elezioni comunali. Da una parte, infatti, ecco il sindaco uscente Giorgio Braga con la lista Civitas, dall'altra, invece, lo sfidante è Gabriele Marzorati con il neonato gruppo 'Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio', che comprende al suo interno la Lega e il Centrodestra. Comincia, allora, ufficialmente il mese di campagna elettorale, tra incontri, presentazioni, gazebi e attività sul territorio.

LE LISTE

CIVITAS -

Candidato sindaco: Giorgio Braga.

Candidati consiglieri: Daniele Colombo, Barbara Aquilino, Leopoldo Alessandrì, Giacomo Bergamaschi, Cesare Mario Carabelli, Daniele Luigi Carabelli, Claudia Chiodini, Sofia De Dionigi, Margarida Maria De Jesus (detta Megy), Marta Langé, Edoardo Lego, Alessandro Mollica.

RILANCIAMO ROBECCHETTO E MALVAGLIO (LEGA E CENTRO DESTRO ROBECCHETTO E MALVAGLIO)

Candidato sindaco: Gabriele Marzorati.

Candidati consiglieri: Pierangelo Boldrini, Francesca Laura Delle Stelle, Antonio Seminara, Alessio Marchese, Andrea Francesco Nobili, Mattia Chiandotto, Dario Angelo Ramponi, Daniela Arienti, Aldo Amadio, Bruno Pallaro, Andrea Giuseppe Costa.

