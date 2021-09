Pronti via... Comincia, infatti, stasera (giovedì 2 settembre) la 'Festa della birra' di Arconate. L'appuntamento, fino a domenica 5, allora, nella tensostruttura coperta al campo sportivo di via Delle Vittorie. Durante tutte le quattro serate, prelibatezze culinarie e cibo vario, oltre ad una serie di momenti musicali. Questa sera ecco, quindi, 'Merqury Legacy' (tributo ai Queen), mentre venerdì 3 'Ligashow' (tributo a Ligabue), sabato 4 'Urlo Band' e domenica 'Sugar Live' (tributo a Zucchero). Ingresso consentito solo con il 'green pass'.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro