Il cinema sotto le stelle

Venerdì sera, 27 agosto, alle ore 21 è in programmazione il film vincitore di tre premi Oscar 'Green Book'.

Riprendono gli appuntamenti della programmazione del 'Cinema sotto le stelle' della Sala della Comunità di Cuggiono in collaborazione con il Comune di Cuggiono. Venerdì sera, 27 agosto, alle ore 21 è in programmazione il film vincitore di tre premi Oscar 'Green Book'. Un appuntamento davvero da non perdere, negli spazi dell'Oratorio San Giovanni Bosco. Il costo del biglietto è di 3 euro e l'accesso, per disposizioni anti Covid-19, è permesso ai possessori di 'green pass'.

Trama del film 'Green book'

Doc Don Shirley nacque a Pensacola, in Florida il 29 gennaio del 1927, da genitori giamaicani immigrati. A soli due anni mostrò di essere un bambino prodigio imparando le note sul pianoforte, che iniziò a suonare professionalmente all'età di 18 anni. Il produttori musicale Sol Hourk gli consigliò vivamente di focalizzarsi sul jazz e di non perdere tempo con quello strumento, perché secondo lui nessuno voleva vedere un pianista nero suonare musica classica. Shirley proseguì comunque come solista al piano finendo per mescolare quel consiglio alle sue ambizioni. Il musicista compose per se stesso trovando uno stile di jazz che lo portò a esibirsi nei nightclub, un posto che finì per detestare per il clima irrispettoso dei clienti nei confronti della musica. Nonostante non gli venisse data l'opportunità di suonare nei teatri proprio per la barriera razziale, le sue composizioni che partivano dagli studi classici per fondersi in sonorità moderne, orchestrate in un trio composto da pianoforte, violoncello e contrabbasso, erano una meraviglia per le orecchie e non poterono restare tra le mura di un locale seminterrato.

