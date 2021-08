Cinema sotto le stelle...

Serata calde ma niente ferie al mare o in montagna?... Nessun problema, a Cuggiono, per Ferragosto, è prevista una divertente serata all'aria aperta. La pellicola fu girata anche in molti luoghi cari ai castanesi: Castelletto, Robecchetto, Turbigo,...

Serata calde ma niente ferie al mare o in montagna?... Nessun problema, a Cuggiono, per Ferragosto, è prevista una divertente serata all'aria aperta. La Sala della Comunità cittadina, in collaborazione con il Comune, presenta infatti la proiezione del cinema all'aperto di 'Che bella giornata', il divertentissimo film di Checco Zalone. La pellicola fu girata anche in molti luoghi cari ai castanesi: Castelletto, Robecchetto, Turbigo,... un modo per rivedere sul grande schermo i nostri paesaggi.

Costo di ingresso 3 euro, inizio proiezione ore 21.30 presso l'Oratorio di Cuggiono in via Cicogna. Per le nuove normative anti Covid19 all'ingresso verrà verificato il 'green pass'.

