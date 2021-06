Serate di cinema all'aperto

Europei di calcio ma anche il grande cinema sotto le stelle. Prosegue l'estate all'aperto con le iniziative dell'Oratorio San Giovanni Bosco cuggionese.

Cosa c'è di più bello se non una sera all'aria aperta d'estate? Ecco allora che l'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono ha deciso di promuovere, con la collaborazione del Comune cuggionese, gli Operandisti moderni e la Fondazione Ticino Olona, alcuni momenti di svago, in sicurezza, per bambini e famiglie. Una lunga serie di iniziative che, inizieranno da venerdì 25 giugno, per proseguire tutta estate.

Si inizia con il grande cinema all'aperto con la proiezione di 'Onward - oltre la magia' alle ore 21, mentre il 30 giugno spazio ad 'Atlantis'. Il 9 e 10 luglio due spettacoli teatrali, del gruppo degli Operandisti Moderni, con 'La Musica nel Cuore' (ingresso gratuito su prenotazione).

E intanto... proseguono anche le emozioni degli Europei di calcio: sabato 26 giugno, dalle 20.15 si apre per la partita Italia - Austria, ottavi di finale. Sarà attivo il servizio bar con anche possibilità di panino con salamella, panino con wurstel, patatine fritte e birra alla spina.

