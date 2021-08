Sono 13 le 'positività'

Il mese di agosto per il territorio di Cuggiono e Castelletto è stato segnato da una ripresa graduale dei contagi per coronavirus: sono ora 13 i 'positivi'.

Ancora un piccolo ma costante aumento. Il mese di agosto, infatti, per il territorio di Cuggiono e Castelletto è stato segnato da una ripresa graduale dei contagi per coronavirus. "Per quanto riguarda i contagi da Covid-19, l'andamento è il seguente: in questa settimana abbiamo avuto 5 nuovi casi e 1 nostro concittadino ha avuto l'esito negativo del tampone di verifica, i cittadini positivi a oggi sono quindi 13 - spiega il sindaco Giovanni Cucchetti - Vi segnalo inoltre che, al 22 agosto, la percentuale di cittadini di Cuggiono e Castelletto che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino è dell'80,08% (dati estrapolati dal sito di Regione Lombardia)".

