Domenica scorsa la Squadra di nuoto della SSD GAMES Sport ha partecipato alla manifestazione “Antica via del Legname” che si è svolta nelle acque del Lago d’Orta e che fa parte del prestigioso circuito Nobile dei Laghi.

Gara che prevedeva la doppia distanza di 4 o 2 km, proprio quest’ultima distanza è stata quella scelta dagli atleti del sodalizio Cuggionese. Partenza e arrivo a Omegna (VB) dove la spiaggia di partenza ha visto ben 63 partecipanti alla lunghezza dei 2000 metri.

Evidentemente la preparazione, curata dall’allenatore Giuseppe Cantone, nella vasca da 50 metri dell’impianto di Cuggiono ha dato buoni frutti, infatti i piazzamenti dei nostri atleti sono decisamente di alto livello a partire dal primo posto nella categoria femminile di Miriana Imeraj a cui fa eco l’ottimo terzo posto per Tommaso Vismara. Di rilievo anche i piazzamenti di David Pizzolato che ha chiuso all’ottavo posto e di Stefano Cucchetti che si è piazzato all’undicesimo posto.

Un’altra conferma della costante crescita della Squadra di Nuoto SSD GAMES Sport, affiliata alla FIN (Federazione Italiana Nuoto), che da anni è diventata un punto di riferimento per la zona e che porta in alto i valori della Scuola Nuoto Federale della Piscina di Cuggiono.

