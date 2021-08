Pass per la palestra

'Green pass' anche per accedere alle palestre. Siamo stati da 'Fitness Class' per capire come funzionano le verifiche e come sono andate queste prime ore dall'entrata in vigore.

Gli avvisi e le prime verifiche all'ingresso, per poi proseguire davanti allo schermo del computer e da qui, una volta arrivato il via libera, dare inizio all'attività vera e propria. 'Green pass', infatti, anche in palestra. "Il controllo - spiegano dalla 'Fitness Class' di Cuggiono - parte con l'accertamento della certificazione verde tramite l'apposita applicazione; successivamente, qualora l'esito sia positivo, si passa al pc per l'inserimento dei dati nell'anagrafica, attraverso alcune domande che vengono fatte al cliente (ossia, se ha ricevuto la prima dose, se ha completato il ciclo vaccinale e con quale vaccino), dopodiché l'utente può timbrare al tornello ed accedere alle attrezzature". Una serie di specifici passaggi, insomma... "Diciamo che il servizio, in queste prime ore (ricordiamo che l'iniziativa è diventata ufficiale dal 6 agosto), sta andando abbastanza bene - proseguono - Tutti hanno, infatti, il 'green pass', sono stati registrati e, pertanto, hanno potuto passare. Una verifica che richiede, alla fine, qualche minuto, inizialmente manuale e, quindi, con anche il tornello che verifica gli stessi dati e se riscontra qualcosa che non funziona, allora non si apre. Certo, non neghiamo che tale decisione ci lascia, per certi aspetti, perplessi, in modo particolare riguardo al fatto che solo determinate categorie siano state direttamente coinvolte, tralasciandone altre dove, comunque, c'è possibilità di assembramenti e contagio".

