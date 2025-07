Da sogno a realtà: al via la squadra di calcio femminile

Cuggiono vede una nuova realtà tutta al femminile di calcio a 7. La squadra prenderà parte al campionato CSI a 7 femminile di Varese.

“L’idea è nata in una sera qualsiasi, una chiacchierata con un’amica e un tuffo nei ricordi d’infanzia – ci racconta Linda, fondatrice del gruppo – ad unirci la passione per il calcio. Quella sera ci siamo ritrovate a rivivere i momenti vissuti da ragazzine, quando giocavano insieme nella stessa squadra. È bastato poco: un pizzico di nostalgia e la voglia di rimettersi in gioco”. E da qui a – “Perché non provare a creare una squadra femminile qui, a Cuggiono?” è stato un attimo. Quella che inizialmente sembrava una follia – vista la difficoltà nel trovare ragazze appassionate di calcio – si è trasformata, mese dopo mese, in un sogno realizzato. Dopo tanto lavoro, passaparola e tanta determinazione, è nata una realtà tutta al femminile pronta a scendere in campo con entusiasmo. “La nostra priorità è divertirci e creare un gruppo affiatato - continua poi Linda - Molte di noi si conoscono ancora poco, ma grazie ai primi allenamenti e ad alcune uscite extra-campo, si sta già formando una bellissima alchimia. Questo è solo l’inizio.” La squadra prenderà parte al campionato CSI a 7 femminile di Varese, con allenamenti fissati il lunedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30. Le partite casalinghe si giocheranno il sabato sera. Un calendario intenso, ma affrontato con il sorriso e la voglia di crescere. “L’obiettivo è quello di migliorare sia sul piano tecnico che numerico. Speriamo che sempre più ragazze si avvicinino a questa realtà. Anche in un paese piccolo come Cuggiono, crediamo fermamente che si possa costruire qualcosa di bello e duraturo.” Una storia di passione, amicizia e coraggio.

