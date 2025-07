Finali di volley under 14

Le 4 squadre finaliste: POLISPORTIVA SAN GIORGIO, POLISPORTIVA MAGENTA 2012, HI-TECK CESANO MADERNO e ISSA NOVARA, hanno continuato ad allenarsi per centrare il loro obiettivo.

Una fase regionale iniziata con 88 squadre partecipanti della stessa categoria, scremata dalla divisione in Est e Ovest, per cui 44 squadre per ogni comparto. Le prime gare ad eliminazione diretta (per cui o sei dentro o sei fuori!), e poi una fase di partite andata e ritorno a cui aggiungiamo l’inizio dell’estate, dei centri estivi e degli esami di terza media! Tuttavia, le 4 squadre finaliste: POLISPORTIVA SAN GIORGIO, POLISPORTIVA MAGENTA 2012, HI-TECK CESANO MADERNO e ISSA NOVARA, hanno continuato ad allenarsi duramente per centrare il loro obiettivo! “Per cui sabato pomeriggio in palestra, sotto la super visione della vicepresidente di PGS Lombardia, Annamaria Cargnel, Il Sindaco di Cuggiono, Giovanni Cucchetti, il nostro presidente e vicepresidente, Fulvio Ferrario e Gozzoli Giordano, la dirigenza del reparto pallavolo, Lorena Osnaghi e Diego Gamba, due arbitri federali e la nostra refertista Elisa Tunesi, gli addetti alle foto e i video, Emma e Luca, più un centinaio di appassionati sugli spalti a tifare per le loro squadre, le ragazze hanno dato vita a due finali emozionanti, facendo tutte del loro meglio, mettendo competenza e fair play nella disputa e il sano agonismo che serve per andare avanti punto dopo punto!” Tanti complimenti alle 14 ragazze che hanno conquistato la finale: Greta, Bianca, Irene, Sveva, Mia, Giulia, Melania, Deborah, Noemi, Cristina, Eliana, Elisa, Valeria, Gloria con il supporto delle piccole Iris e Alice e alle loro allenatrici, Giulia R. e Giulia C. Vi auguriamo che questo sia solo il punto di partenza dal quale iniziare la nuova stagione! Al termine delle gare Anna, storica presenza in PGS, ha elogiato le ragazze che con il lavoro svolto si confermano una risorsa importante per il mondo sportivo (ricordando soprattutto tutti i ragazzi e le ragazze che non conosco la possibilità di praticare uno sport), le ha definite IL FUTURO, le ha esortate a continuare anche nei momenti difficili e fare in modo che la squadra diventi un posto sereno dove sentirsi a casa! Durante le premiazioni sono stati ringraziati e citati tutti coloro che hanno partecipato all’evento, ai quali si aggiungono i nostri ringraziamenti personali ed estendiamo il nostro grazie ad ogni singola persona, amico o curioso che sia passato anche solo per un saluto! Cuggiono si dimostra ancora una volta un’eccellenza a livello sportivo, offrendo un’importante promozione dello sport a livello giovanile sul territorio e, per la nostra Polisportiva, dopo la gara di Ginnastica Artistica tenutasi a marzo, queste finali sono anche il coronamento di tutto il lavoro svolto durante l’anno. Stagione sportiva che si avvia come tutte le altre a settembre ma di cui nessuno conosce il finale. Sicuramente sappiamo che dietro ad ogni successo, podio, traguardo raggiunto c’è il lavoro e competenza nei vari settori, delle ragazze e degli allenatori in primis, ma anche di chi tira le fila dietro le quinte. “Ora la stagione sportiva è finita, ci si riposa, si assaporano le vacanze, ma siamo pronti a tornare in attività a settembre con tutti i nostri corsi, perché se la nostra priorità è la promozionale dello sport a livello giovanile non dimentichiamo che promoviamo corsi di ginnastica anche per chi ha raggiunto la maggiore età. Inoltre, ci trovate come punto di riferimento per i piccolissimi che si affacciano al mondo del calcio, per i calciatori adulti che disputano i campionati Open CSI e novità della prossima stagione: avremo anche una squadra femminile CSI eccellenza - spiegano dalla Polisportiva San Giorgio - Ringraziamo i nostri sponsor che con il loro prezioso aiuto, supportano le attività: Lattoneria Baroli, L’interno di Ornaghi, Autotrasporti Ferrario, Eurotimbro e Il Chiosco di Turbigo. Grazie infinite al gruppo Wip (Work in Progess 2013) e a Davide Magni. Ancora un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale e all’oratorio di Cuggiono per la possibilità di svolgere allenamenti e partite presso le loro strutture e a Don Andrea, che ci affianca con stima”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!