Il salto di categoria della formazione della Polisportiva San Giorgio arriva dopo aver concluso il campionato ufficiale senza mai perdere un solo incontro: 22 partite – 20 vittorie e 2 pareggi.

Il messaggio che arriva dall’esito del campionato CSI Varese – cat. Open B – è chiaro ed inequivocabile: a Cuggiono c’è una squadra imbattibile. Con la conclusione del campionato amatori di calcio a 7 sono arrivati anche i primi verdetti e tra questi non si può non sottolineare la promozione alla categoria superiore – cat. A – della Polisportiva San Giorgio di Cuggiono. “Una squadra affiatata, che gioca insieme da ormai ben più di 10 anni, ci racconta Luca, uno dei componenti della rosa, che è prima di tutto un gruppo di amici abituato a lottare l’uno per l’altro”. Una promozione importante, ma non una banale promozione. Il salto di categoria arriva infatti dopo aver concluso il campionato ufficiale senza mai perdere un solo incontro: 22 partite – 20 vittorie e 2 pareggi. A questo si aggiunga il fregio di aver fatto registrare il miglior attacco (78 goal fatti), la miglior difesa (18 goal subiti) e il capocannoniere del campionato. Un team inarrestabile, che è riuscito a staccare nella classifica squadre pur ben attrezzate come Caronno D e OLC Legnano. Di queste solo il Caronno è poi riuscito a centrare la promozione per mezzo dei playoff. “Siamo molto contenti di quanto abbiamo fatto, perché è un risultato che ci siamo guadagnati con intensità e passione”, raccontano. Adesso un po’ di meritato riposo e poi via con la nuova stagione, dove gli obiettivi sono già ben chiari: “mantenere la categoria”. E che la stagione appena conclusa sia dunque di buon auspicio per quella ventura per una squadra che ormai ha dimenticato come si perde.

