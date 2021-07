Casorezzo per la Sardegna che brucia

C come Casorezzo, C come cuore. Il sindaco Pierluca Oldani invita ancora una volta i suoi concittadini a incrociare le due parole condividendo via social l'appello lanciato da Diego Lai, sindaco di Santu Lussurgiu, in Sardegna, tra i più colpiti dagli incendi boschivi.

C come Casorezzo, C come cuore. Il sindaco Pierluca Oldani invita ancora una volta i suoi concittadini a incrociare le due parole condividendo via social l'appello lanciato da Diego Lai, sindaco di Santu Lussurgiu, in Sardegna, tra i più colpiti dagli incendi boschivi di questi giorni la cui natura eventualmente dolosa è in corso di accertamento. "Dopo il devastante incendio - scrive Lai - numerosissime sono state le attestazioni di solidarietà giunte alla comunità di Santu Lussurgiu e la disponibilità di tantissime persone a darci una mano, per questo motivo, tutti coloro che ci hanno scritto volendo contribuire possono effettuare una donazione mediante versamento di conto corrente intestato a comune di Santu Lussurgiu, Iban IT79 N 01015 85610 00000 0022009, utilizzeremo le risorse per le opere più urgenti di ripristino della funzionalità di alcuni servizi pubblici e per le necessità più immediate di ricostruzione tra cui la viabilità". Casorezzo non è nuova ad aprire il cuore per iniziative di solidarietà. E vi è da ritenere che, anche questa volta, risponderà presente.

