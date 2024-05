Quale futuro per l'Unione Europea? E quali lezioni può trarre dalla sua storia? Casorezzo ha deciso di approfondire le due tematiche organizzando due serate. A condurle è stato chiamato Piero Graglia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Dopo la prima serata che si è svolta l'altra sera ed era imperniata su manifesto di Ventotene e idea di Europa, venerdì 24 maggio alle 21 la sala Civica Ambrosoli ospiterà l'appuntamento dal titolo "Dalla nascita dell'unione doganale alle prime elezioni europee". Due serate preziose per poter conoscere l'evoluzione del vecchio continente tra sfide vinte e sfide da affrontare nella direzione di una sempre maggiore coesione tra le sue varie anime.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!