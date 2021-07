Dal mondo a Vanzaghello

Centoquarantacinque atleti e 14 Paesi... dal mondo direttamente nel nostro territorio, e precisamente a Vanzaghello. Eh sì, perché al palazzetto dello sport della cittadina del Castanese ecco il Mondiale Kettlebell Sport WKSF. Pronti, allora, a vivere un weekend (dal 16 al 18 luglio) di grandi gare ed emozioni, ovvio tifando Italia (a caccia del suo nono titolo). “Dopo il lungo e difficile periodo dovuto alla pandemia - dice Oleh Ilika - poter organizzare una simile manifestazione è una bellissima soddisfazione e un traguardo importante. L’appuntamento sarà strutturato su più momenti e con delle misure di sicurezza e regole ben precise e dettagliate. Un evento che riunirà moltissimi sportivi, veri e propri campioni, per uno straordinario spettacolo”.

