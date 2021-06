"Grazie per l'impegno durante il Covid"

Il riconoscimento di Regione Lombardia all'ex agente della Polizia locale di Nosate, Daniele Zanzottera. Gli sarà consegnato il prossimo 4 luglio.

La primavera del 2020, il Covid che fa la sua comparsa nelle nostre vite, l'attenzione e l'attività di controllo, vicinanza e aiuto alla popolazione e sul territorio, fino alla pensione, dopo 38 anni in divisa. Lui era là, in prima linea, insomma, quando è cominciata la pandemia e per lui oggi ecco il riconoscimento di Regione Lombardia rivolto agli operatori di Polizia locale che si sono impegnati, appunto, nella gestione dell’emergenza epidemiologica. Il "grazie", allora, all'ormai ex vigile urbano Daniele Zanzottera si leverà forte e chiaro, il prossimo 4 luglio, a Nosate, suo paese d'origine, nonché Comune dove ha svolto praticamente l'intera professione (affiancando per diversi anni anche i colleghi del comando della vicina Turbigo). "Sarà l'occasione per rendergli omaggio per l'importante e fondamentale lavoro svolto nella lunga e difficile battaglia contro il Coronavirus - spiega il sindaco nosatese, Roberto Cattaneo - Abbiamo scelto, quindi, il 4 luglio, perché in quell'occasione cade la nostra Festa Patronale e ci sembrava, pertanto, il momento migliore per una simile iniziativa. Quasi certamente, inoltre, si svolgerà la mattina; un appuntamento dal grande significato per tutta la comunità".

