Confcommercio Magenta e Castano Primo ha ideato l’iniziativa 'I Love Shopping', che prenderà avvio da giovedì a Magenta, proseguendo in tutti i giovedì sera.

Confcommercio Magenta e Castano Primo ha ideato l’iniziativa 'I Love Shopping', che prenderà avvio da giovedì a Magenta, proseguendo in tutti i giovedì sera del mese di giugno, con il preciso intento di conferire un segnale di ottimismo, fiducia, ma soprattutto di ripresa e riconquista di una tanto attesa 'normalità' utile a dare la giusta e necessaria valorizzazione alle Attività Commerciali che hanno pagato prezzi gravosi in questa lunga emergenza sanitaria ma, anche, dare corpo a quella fondamentale commistione tra clientela e commerciante che rende vivo ogni piccolo Comune o Città. Il tornare a vivere, in piena sicurezza e in maniera serena e gioviale le Vie e Piazze, quali quelle della Città di Magenta, è fondamentale per uscire insieme da questo periodo così difficile. In questo contesto i commercianti, i negozi e i pubblici esercizi che hanno aderito, faranno, con la consueta qualità ed attenzione al cliente, da vera e propria colonna sonora per le piacevoli serate di shopping di tutti coloro che aspettiamo numerosi a Magenta. "Ad oggi le imprese che hanno aderito da subito all’iniziativa, ma siamo certi che se ne aggiungeranno molte altre - scrivono - anche in ragione delle attenzioni che Confcommercio garantisce loro attraverso iniziative di promozione, valorizzazione e pubblicità gratuita delle Attività partecipanti, sono: la gelateria Love&Gelato Magenta dove potrete degustare eccezionali gelati di altissima qualità, il negozio Brums dove trovare tutto ciò che serve per i Vostri bimbi, Erboristeria Le Fragranze con il suo incredibile assortimento di creme e prodotti per l'estetica, aldieci.com (Aldieci) negozio di abbigliamento che è divenuto un vero e proprio riferimento per il territorio, OroArgento Magenta per le Vostre idee regalo più ricercate e preziose, La Memoria del Mondo Libreria Editrice storica attività, la rinomata Torrefazione Giacosa Magenta ma anche tanti Pubblici Esercizi e Ristoranti dove poter trascorrere le Vostre piacevoli serate a Magenta quali: il ristorante pizzeria Vac è press, i bar TraNoi, Bar maino, L'Angolo del Ristobar, EDEN - Restaurant & Lounge Bar, Caesar's bar e L'angolo del Gusto Bistrot".

