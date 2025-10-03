meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 17°
Ven, 03/10/2025 - 16:50

data-top

venerdì 03 ottobre 2025 | ore 17:20

Fratelli Cavalazzi

Una delle attività artigiane più longeve e stimate della città, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento di Attività Storica da parte di Regione Lombardia.
Magenta - Fratelli Cavalazzi

Un premio che profuma di tradizione, famiglia e passione artigiana. Nei giorni scorsi il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, ha fatto visita ai Fratelli Cavalazzi, titolari di una delle attività artigiane più longeve e stimate della città, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento di Attività Storica da parte di Regione Lombardia.

Un traguardo che non rappresenta solo un attestato di qualità per il lavoro svolto in decenni di esperienza, ma che valorizza soprattutto la continuità di una storia familiare, capace di attraversare generazioni mantenendo intatti i valori dell’impegno, della competenza e del legame con il territorio.

Durante l’incontro, il sindaco Del Gobbo ha voluto sottolineare l’importanza di questo risultato: “Mi congratulo con i fratelli Cavalazzi per questo meritato riconoscimento, che celebra non solo l’eccellenza del lavoro artigiano, ma anche la straordinaria continuità di un’attività di famiglia tramandata dal padre Bruno, figura storica per la nostra città e presidente degli artigiani per molti anni. È significativo e motivo di orgoglio che oggi quel ruolo sia ricoperto dal figlio Massimo, che prosegue con lo stesso impegno e lo stesso spirito di servizio nel rappresentare l’artigianato del Magentino”.

Un riconoscimento che diventa così simbolo di un’intera comunità, capace di custodire e valorizzare il patrimonio artigiano che ha reso grande la città di Magenta. I Cavalazzi, con il loro lavoro quotidiano, continuano a testimoniare che dietro ogni impresa storica ci sono storie di persone, di dedizione e di amore per un mestiere che non conosce tempo.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Imprese a 'KmZERO'
Commercio - Iniziativa KmZERO
L’evento 'KmZERO', in programma per domenica 13 aprile, si terrà nelle prestigiose sale della storica Villa Rusconi, sede dell’Amministrazione Comunale di Castano Primo.
Garavaglia illustra il Bilancio
Magenta - Massimo Garavaglia da ConfCommercio 2024
Il senatore della Lega ha presentato la manovra che andrà in approvazione: un'idea di rilancio per il Paese e per il suo tessuto produttivo.
#nonseisola
Magenta - #nonseisola 2024
Da ConfCommercio Alto Magentino una rete di aziende contro la violenza di genere. Ad oggi le attività partecipante sono già 20 distribuite tra i comuni di Busto Arsizio, Castano Primo, Inveruno, Magenta, Magnago e Marcallo con Casone.

Invia nuovo commento