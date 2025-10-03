Una delle attività artigiane più longeve e stimate della città, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento di Attività Storica da parte di Regione Lombardia.

Un premio che profuma di tradizione, famiglia e passione artigiana. Nei giorni scorsi il sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, ha fatto visita ai Fratelli Cavalazzi, titolari di una delle attività artigiane più longeve e stimate della città, recentemente insignita del prestigioso riconoscimento di Attività Storica da parte di Regione Lombardia.

Un traguardo che non rappresenta solo un attestato di qualità per il lavoro svolto in decenni di esperienza, ma che valorizza soprattutto la continuità di una storia familiare, capace di attraversare generazioni mantenendo intatti i valori dell’impegno, della competenza e del legame con il territorio.

Durante l’incontro, il sindaco Del Gobbo ha voluto sottolineare l’importanza di questo risultato: “Mi congratulo con i fratelli Cavalazzi per questo meritato riconoscimento, che celebra non solo l’eccellenza del lavoro artigiano, ma anche la straordinaria continuità di un’attività di famiglia tramandata dal padre Bruno, figura storica per la nostra città e presidente degli artigiani per molti anni. È significativo e motivo di orgoglio che oggi quel ruolo sia ricoperto dal figlio Massimo, che prosegue con lo stesso impegno e lo stesso spirito di servizio nel rappresentare l’artigianato del Magentino”.

Un riconoscimento che diventa così simbolo di un’intera comunità, capace di custodire e valorizzare il patrimonio artigiano che ha reso grande la città di Magenta. I Cavalazzi, con il loro lavoro quotidiano, continuano a testimoniare che dietro ogni impresa storica ci sono storie di persone, di dedizione e di amore per un mestiere che non conosce tempo.

