L'appello non è caduto nel vuoto. L'iniziativa 'Una mascherina per tutti', figlia di un'intuizione di Comitato Genitori di Canegrate, contrada Baggina e Associazione senegalesi di Legnano ha fatto registrare un successo ben sintetizzato in un numero: 364.840. Tante, infatti, ne sono state raccolte pronte per essere inviate in scuole e ospedali del Senegal. Gli organizzatori dell'iniziativa si dicono in una nota "Molto soddisfatti del risultato della raccolta" che costituisce un preziosissimo apporto di solidarietà verso popolazioni particolarmente bisognose di materiale per impugnare la spada contro le insidie del Covid-19. I magazzini della contrada Baggina, punto di raccolta per tutta la zona anche per Busto Arsizio e Legnano, si sono riempiti presto di queste mascherine e ciò dimostra ancora una volta la sensibilità della popolazione canegratese, ma in generale di tutti i territori coinvolti, nel sostenere le situazioni di emergenza e difficoltà. Un cuore emerso a più riprese nella vicinanza fattiva alla missione del canegratese padre Davide Sciocco in Guinea Bissau e, più di recente, a un progetto di creazione di un dispensario in Bangladesh.

