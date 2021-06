Ben 364.840 mascherine

E' il numero di mascherine raccolte grazie a chi ha aderito all'iniziativa organizzata da Comitato Genitori Canegrate, Contrada Baggina e Associazione Senegalese di Legnano.

Esistono casi in cui i numeri dicono più delle parole. E a regalare gioia al Comune di Canegrate confermandone la grande propensione alla solidarietà è una cifra precisa: 364.840. E' il numero di mascherine raccolte grazie a chi ha aderito all'iniziativa organizzata da Comitato Genitori Canegrate, Contrada Baggina e Associazione Senegalese di Legnano e dintorni. Queste mascherine, consegnate all'associazione in una cerimonia a cui hanno partecipato un rappresentante del consolato senegalese e il sindaco Roberto Colombo, prenderanno il volo per il paese africano dove saranno consegnate a scuole e ospedali. "Un grande messaggio di altruismo e solidarietà è quello arrivato dalla comunità di Canegrate - recita una nota entusiasta del comune - un risultato straordinario, frutto dello sforzo di cittadini e associazioni e della disponibilità degli esercizi commerciali sul territorio a sostenere la raccolta".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro