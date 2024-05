'Ricomincio da tre': consigli per la terza età

Attività fisica, benessere interiore, voglia di apprendere nuove nozioni. La ricetta per una buona gestione della cosiddetta terza età sembra essere racchiusa in tre ingredienti precisi. A spiegare come amalgarmarli in un tutto che possa profumare di armonia provvederà il comune di Canegrate organizzando tre incontri con un'iniziativa chiamata 'Ricomincio da tre'.

Attività fisica, benessere interiore, voglia di apprendere nuove nozioni. La ricetta per una buona gestione della cosiddetta terza età sembra essere racchiusa in tre ingredienti precisi. A spiegare come amalgarmarli in un tutto che possa profumare di armonia provvederà il comune di Canegrate organizzando tre incontri con un'iniziativa chiamata 'Ricomincio da tre'. Dopo il primo che si è svolto nella mattinata di martedì 7 maggio dedicato all'importanza dell'attività fisica e del camminare, martedì 14 con inizio alla stessa ora al Polo Catarabia di piazza Unità d'Italia si parlerà di "Età senza tempo, benessere psicologico nelle persone senior". Contributi di riflessione verranno dalle parole di Giuditta Tanzarella e Sara Magni. Martedì 21 maggio, infine, al self service Elior Ristorazione di via Olona, Davide Bianchi parlerà di "Gusto ritrovato, curarsi con l'alimentazione".

