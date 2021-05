'SuperElle'... passione lettura

Sull'importanza dell'accostarsi ai libri il Comune di Parabiago scommette ancora una volta lanciando il concorso 'SuperElle' in collaborazione con la biblioteca civica di via Brisa.

Sviluppare la passione per la lettura fin dalla più tenera età. Nella consapevolezza del suo ruolo centrale per un'acquisizione di cultura a supporto di una crescita armoniosa e responsabile. Sull'importanza dell'accostarsi ai libri il Comune di Parabiago scommette ancora una volta lanciando il concorso 'SuperElle' in collaborazione con la biblioteca civica di via Brisa. Si potrà partecipare nel periodo compreso tra lunedì 7 giugno e sabato 4 settembre o scrivendo alla casella di posta istituzionale biblioteca [dot] Parabiago [at] csbno [dot] net oppure chiamando lo 0331/552290. Ogni bambino riceverà un catalogo di libri tra i quali potrà scegliere il preferito e votarlo e dovrà leggere almeno quattro volumi per ottenere un premio. "Ogni anno - sottolinea l'assessore alla Cultura, Barbara Benedetelli - quest'opportunità premia libri e piccoli lettori divenendo un appuntamento sempre più atteso, soprattutto quest'anno dopo la sospensione delle nostre attività, un'occasione per far scoprire , assaporare, degustare il meraviglioso e infinito mondo delle storie per viaggiare con la fantasia e scoprire ciò che più interessa o che ancora non si conosce".

