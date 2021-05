'Il nuovo normale' durante il Covid

Perché la memoria conservi le tracce. Perché il dolore si faccia ricordo. Perché il ricordo diventi veicolo di speranza. Emanuel Galimberti e Mattia Milazzo hanno girato per le vie di Arluno all'epoca della pandemia cogliendone il modo di viverla del paese, la sua sofferenza, ma anche la sua tenacia nel combatterla. Ne è così scaturito un volume dal titolo 'Il nuovo normale' che gli autori hanno consegnato anche al sindaco Moreno Agolli. "Emanuel e Mattia - ha ricordato quest'ultimo - hanno fotografato le strade, le piazze, le attività, i volti, i momenti quotidiani, gli eventi, il lavoro delle Forze dell'ordine, delle associazioni e dei volontari e molto altro, lasciando un segno umano e professionale di una fase indimenticabile e storica della nostra epoca". Il libro, peraltro, oltre a costituire una preziosa testimonianza documentaria di come Arluno si è rapportata al dramma del Covid-19, avrà anche una finalità solidale. Una parte del ricavato delle vendite, infatti, andrà a supporto delle attività di cura dell'ospedale 'Fornaroli' di Magenta.

