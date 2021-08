Gabriella Raimondi, arlunese doc, domenica 29 agosto alle 17 presenterà il suo volume "L'ultimo arcobaleno" nel giardino esterno del circolino di via Marconi 50.

Presentare un libro nella città in cui si vive è motivo di indubbia soddisfazione. Capiterà a Gabriella Raimondi che, arlunese doc, domenica 29 agosto alle 17 presenterà il suo volume "L'ultimo arcobaleno" nel giardino esterno del circolino di via Marconi 50. Visto il permanere dell'emergenza pandemica, l'accesso avverrà su prenotazione e per poterlo ottenere sarà necessario prenotarsi alla casella di posta elettronica biblioteca [at] comune [dot] arluno [dot] mi [dot] it. E' richiesto, sempre per le normative vigenti, il possesso del Green pass. Il libro racconta della storia dei circa trenta milioni di persone che, in cerca di una vita migliore, hanno dovuto emigrare dall'Italia dal periodo dell'Unità in poi: "quando la nave Dante Alighieri - si legge in un passaggio del libro - annunciò la conferma con uno sbuffo e un fischio cupo e assordante, la gente ammutolì per qualche secondo, poi improvvisamente tutti agitarono più veloci i loro fazzoletti e, come in un'esplosione di mille petardi, ognuno gridò al vento il proprio addio, mille nomi mescolati in urla a squarciagola , mille saluti inondati di lacrime che ingrossarono ancora di più il mare in pochi minuti, i fili di lana tesi tra le mani di chi restava a terra, ultimo, fragile legame tra i migranti e le loro origini, si spezzarono, e il viaggio ebbe inizio". Pagine che si fanno storia ma anche commozione.

