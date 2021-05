Fragilità: sport gratis

Tre Comuni e alcune società sportive. Tutti con il desiderio di mettere assieme le loro risorse e il loro impegno per consentire a bambini, giovani e adulti in condizione di fragilità di svolgere attività sportiva gratuitamente in giugno e luglio.

Tre Comuni e alcune società sportive. Tutti con il desiderio di mettere assieme le loro risorse e il loro impegno per consentire a bambini, giovani e adulti in condizione di fragilità di svolgere attività sportiva gratuitamente in giugno e luglio. L'iniziativa è figlia dell'associazione 'Cittadinanza attiva' e ha coinvolto le municipalità di Canegrate, Legnano e Rescaldina. "Con questa proposta - spiega il Comune di Canegrate - Cittadinanza attiva ha riunito le diverse realtà del territorio che si dedicano alla disabiità e all'inclusività e gli enti sportivi per sconfiggere l'isolamento a cui ha portato la pandemia da Covid-19. Si tratta di una possibilità per ripartire insieme, sostenendo sport e situazioni di disabilità, esclusione e fragilità, anche economica , creando occasioni di incontro attraverso le quali sia possibile allontanarsi dalla solitudine". Tutto ciò in un'epoca nella quale la pandemia ha messo in ginocchio molte persone anche sul piano psicologico e relazionale. Le realtà coinvolte invitano anche le società private e le aziende a dare il loro contributo per sostenere la nobile iniziativa e mettono a disposizione l'IBAN: IT 28 Q 05216 20200 0000000 20111.

