Grinta, passione, impegno, determinazione e tanto coinvolgimento. Quando si dice “la forza dello sport” e in questo caso anche dell’inclusione. Forza, allora, sotto rete e via che si è giocato. Pronti, infatti, a sfidarsi con il sitting volley. È il secondo trofeo città di Legnano, che per due giorni ha conquistato proprio tutti , regalando grandi emozioni. Un fine settimana che ha visto di fronte squadre e atleti, disabili e normodotati insieme, in una serie di gare davvero avvincenti. Un weekend, alla fine, che ha fatto rima con condivisione, divertimento e voglia di ritrovarsi. "Una competizione che testominia ancora una volta come disabilità non è e non deve essere assolutamente un limite - dice Giorgio Andrea Zanaldi - Essere qui, infatti, diversamente abili e normodotati assieme, è l'ennesima dimostrazione di quanto lo sport è sinonimo di unione e amicizia".

TUTTI IN CAMPO. SITTING VOLLEY... INCLUSIONE SOTTO RETE



