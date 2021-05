In festa per don Giampiero

Anche Turbigo si è festeggiato il 60° di ordinazione di don Giampiero Baldi. Tra i sacerdoti presenti don Giovanni Patella e don Tullio Proserpio.

Una celebrazione molto intensa, semplice ma sentita. Dopo gli appuntamenti a Cuggiono e Castelletto anche Turbigo ha celebrato la Santa Messa per il 60° di ordinazione di don Giampiero Baldi, per tanti anni parroco turbighese. Tra i concelebranti, molti sacerdoti storici della comunità come don Giovanni Patella e don Tullio Proserpio. (foto Renato Spreafico)

