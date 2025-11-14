meteo-top

Logos vi aspetta in Fiera

Essere presenti alla Fiera non è semplicemente “esserci”: è un modo per rendere omaggio all’evento che più di tutti racconta l’identità del nostro territorio.
Inveruno - Logos alla 418^ Antica Fiera di San Martino

Da quando nel 2007 il nostro giornale è nato, l’Antica Fiera di San Martino è sempre stata una tappa fissa: un appuntamento che non possiamo e non vogliamo mancare. Anno dopo anno, il nostro stand diventa un piccolo punto di riferimento dentro la grande festa di Inveruno, un luogo dove sentirsi a casa, parlare, condividere storie e — perché no — lasciarsi incuriosire dalle tante iniziative che animano la tre giorni più attesa dell’autunno altomilanese.

Essere presenti alla Fiera non è semplicemente “esserci”: è un modo per rendere omaggio all’evento che più di tutti racconta l’identità del nostro territorio. Le sue radici agricole, la sua vocazione commerciale, la capacità di rinnovarsi senza perdere autenticità. Ogni edizione porta con sé volti, tradizioni, profumi e colori che ritroviamo puntualmente anche sulle pagine di Logos. Per questo ci teniamo a essere parte attiva di questa storia, anno dopo anno.

Anche quest’anno, dunque, vi aspettiamo nella grande area commerciale: uno spazio vivo, dinamico, attraversato da famiglie, associazioni, aziende, giovani e curiosi. Saremo lì per incontrare voi lettori, ascoltare le vostre idee, rispondere alle vostre domande, stringere mani, scambiare opinioni e raccontare da vicino gli eventi che rendono unica la Fiera.

La San Martino è un luogo dove tutto il territorio si ritrova e si riconosce. Ed è proprio lì, nel cuore della sua vitalità, che Logos sceglie di esserci: perché un giornale locale non è solo carta stampata o pagina web, ma un dialogo continuo con la propria comunità.

