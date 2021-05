"L’evento si svolgerà all’aperto con posti prenotati e sarà ad ingresso libero. Eventuali offerte andranno alla missione di Maristella in Togo". Appuntamento il 23 maggio in tensostruttura a Magenta.

Si svolgerà il 23 maggio alle 17 presso la tensostruttura di piazza Mercato a Magenta il concerto ‘Per Elisa’, giunto alla XV edizione. Evento organizzato da Graziella e Giuseppe Lisca per ricordare la figlia Elisa in collaborazione con l’associazione Cuori Grandi Onlus e con il patrocinio del Comune. “È un evento importante per la città di Magenta, potremmo definirlo storico – ha detto Francesco Bigogno, presidente di Cuori Grandi – poter organizzare in questo periodo una giornata come questa ci rende orgogliosi”. L’evento si svolgerà all’aperto con posti prenotati e sarà ad ingresso libero. Eventuali offerte andranno alla missione di Maristella in Togo. Il concerto quest’anno avrà per tema ‘C’era una volta … Morricone’, diretto da Nicola Ferraresi, Marta Mari come soprano, Alice Fornari voce narrante, ci sarà inoltre la piccola orchestra dei colli Morenici. La serata sarà presentata da Arabella Biscaro. “Per questa edizione abbiamo voluto cambiare l’impostazione dell’evento – ha spiegato Giuseppe Lisca – e siamo sicuri che i magentini lo apprezzeranno viste le tante adesioni che abbiamo già ricevuto. Le musiche di Morricone interessano e piacciono agli anziani e anche i giovani”. Per informazioni: 3332001317 oppure 3402545332.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro