Il pulmino donato da AICIT

Aicit dona un pulmino alla parrocchia e ne presenta uno nuovo. Una bella iniziativa solidale per la realtà magentina.

Un altro evento di Aicit Magenta, dopo il ricordo di Roberto Corneo al cimitero. Questa mattina l’associazione per la lotta contro i tumori ha presentato un nuovo pulmino destinato al trasporto di persone che necessitano di terapie radianti, un mezzo Renault appena acquistato e benedetto dal parroco don Giuseppe Marinoni sul sagrato della basilica di San Martino. Dove, in contemporanea, Aicit ha donato l’altro pulmino alla Comunità Pastorale. “Non è ostentazione – ha precisato il presidente di Aicit Daniele Bolzonella - vogliamo semplicemente dimostrare che le donazioni spontanee si trasformano in gesti concreti”. Da quei pulmini nascono i viaggi della speranza. I percorsi che quotidianamente gli autisti fanno verso il San Raffaele con gli accompagnatori che sostengono le persone salite su quei mezzi con paura e timori. L’altro pulmino di Aicit è stato donato alla Comunità Pastorale Magentina che lo utilizzerà per le diverse necessità. “Un ringraziamento per il servizio che Aicit svolge quotidianamente – ha aggiunto il parroco don Giuseppe - incontrando gli ammalati sento spesso dalla loro voce quanto sia importante il servizio offerto dall’Aicit. Un servizio che dura nel tempo con un forte impegno. Anche questo è un segno della festa della vita. Ma oggi vi ringrazio anche per il pulmino che ci donate. Un pulmino per noi è uno strumento importante, un regalo graditissimo”.

