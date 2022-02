Domenica pomeriggio, nel corso dell’intervallo della partita di calcio tra la squadra di casa dell’ASD Concordia Robecco e la Ticinia Robecchetto, il presidente dell’associazione Concordia Club Flavio Cislaghi, ha donato un contributo all’Aicit.

Tantissime persone e associazioni riconoscono il prezioso lavoro svolto quotidianamente dai volontari dell’Aicit Magenta, l’associazione che esegue il traposto di pazienti all’ospedale San Raffaele per le terapie radianti. Domenica pomeriggio, nel corso dell’intervallo della partita di calcio tra la squadra di casa dell’ASD Concordia Robecco e la Ticinia Robecchetto, il presidente dell’associazione Concordia Club Flavio Cislaghi, ha donato un contributo all’Aicit.

“Una piccola somma, ma decisa con il cuore”, ha detto Ottavio Cislaghi, papà di Flavio. Il Concordia Club è nato proprio a seguito della morte, avvenuta ormai diversi anni fa, del giovane Flavio. “Periodicamente facciamo donazioni, organizziamo eventi per i più giovani e tanto altro – ha aggiunto Cislaghi – tutto nel nome di mio figlio al quale è stato intitolato un campo da calcio”.

Come il Concordia Club è nato nel nome di Flavio Cislaghi, così l’Aicit è nato nel nome di Roberto Corneo. “Due cose che ci accomunano – ha detto il presidente dell’Aicit Daniele Bolzonella – Oggi noi lottiamo contro i tumori grazie ai nostri volontari e ai 4 pulmini che si muovono ogni giorno per il San Raffaele. Contributi come questo verranno utilizzati per l’acquisto di apparecchiature. Ad oggi sono allo studio due strumenti da donare all’ospedale Fornaroli di Magenta, uno per la radiologia e l’altro per l’urologia. L’obiettivo è di consegnarli prima dell’estate”.

Alla consegna del contributo erano presenti oltre a Bolzonella per l’Aicit e a Cislaghi, i componenti del direttivo Aicit Marina Corneo e Giuseppe Garanzini, il presidente dell’ASD Concordia Robecco Calcio Stefano Scacchi e il dottor Alfredo Punzi.

