"Il magico mondo di Disney in musica"

Da La carica dei 101 a Il libro della giungla, da La Bella e la Bestia a Frozen, passando per Pocahontas e Aladdin, ogni melodia sarà un'opera d'arte che toccherà il cuore di grandi e piccini.

Un viaggio indimenticabile nel cuore delle melodie più amate del mondo Disney: un concerto sinfonico che celebra i decenni di musica che hanno fatto sognare intere generazioni. Un’occasione unica per rivivere le emozioni dei classici cartoni animati e dei capolavori più recenti, con le indimenticabili colonne sonore che hanno reso la magia Disney ancora più speciale.

L’Orchestra Antonio Vivaldi e l’Orchestra Città di Magenta dirette da Ernesto Colombo, accompagnate dalle splendide voci di Chiara Amati e Serena Ferrara e dalla suggestiva voce narrante di Matteo Vercelloni, porteranno sul palco una straordinaria selezione di brani che hanno segnato la storia della musica da film. Da La carica dei 101 a Il libro della giungla, da La Bella e la Bestia a Frozen, passando per Pocahontas e Aladdin, ogni melodia sarà un'opera d'arte che toccherà il cuore di grandi e piccini e che li farà sognare, grazie agli splendidi costumi di Stefani Parisini o’Brien.

Non perdere l’opportunità di vivere un'esperienza musicale emozionante, dove la magia di Disney incontra la grande tradizione sinfonica. Un concerto che non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio viaggio nei ricordi, nei sogni e nelle emozioni che ci hanno accompagnato per decenni.

Unisciti a noi per una serata di pura magia, tra note immortali e storie senza tempo.

Biglietti: Platea 16€, galleria 12€, ridotto fino a 26 anni 10€. Biglietteria teatro martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 19; sabato dalle 10 alle 12 e a partire da un’ora prima dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili online su www.vivaticket.com con commissione operatore. Nel campo ricerca immettere Magenta.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!