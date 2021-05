Fiori rosa per le mamme

L'iniziativa della Pro Loco di San Giorgio per la 'Festa della Mamma': fiori rosa in cartoncino a riempire i negozi della città. Un modo per dire grazie a tutte le mamme.

Fiori rosa nei negozi: è questa l'idea pensata dalla Pro Loco di San Giorgio su Legnano per la 'Festa della Mamma'. "Fino al 9 maggio - spiegano - abbiamo voluto riempire gli esercizi commerciali della città, appunto di fiori rosa; seguendo il filone già iniziato a dicembre e proseguito a febbraio con l’idea di unire la attività del paese. Abbiamo regalato ad ogni attività un fiore rosa in cartoncino con la scritta 'Auguri Mamma': un piccolo gesto per ringraziare tutte le mamme che sono sostegno e forza, esseri unici capaci di tutto per proteggere con il loro amore".

