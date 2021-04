Floribunda alle 'Farfalle'

Grande successo per l'edizione 2.0 di Floribunda ad Inveruno. Ha vinto la classe delle Farfalle della scuola Materna di Robecchetto: un insieme di fiori, realizzati a mano.

Floribunda in versione 2.0 è stato un vero successo: sebbene la tradizionale fiera florovivaistica, che di solito riempiva di fiori le strade di Inveruno, non si sia potuta fare in presenza, l'edizione artistica 'Coloriamo Floribunda' ha riscosso ugualmente un grande partecipazione. “Sono arrivate più di 70 opere – commenta il sindaco Sara Bettinelli - C’è stata la preziosa collaborazione di Palcattack, din Banda e Scuola Di Musica Puccini e di Foto In Fuga. I video sono stati 'assemblati' da Walter Paparo, che assieme a Francesco Oppi è anche stato membro della giuria di qualità. Quest’anno, seppur in modo alternativo, Floribunda ha avuto tanti protagonisti. Un evento corale fatto di arte, immaginazione, colore... e bellezza. La condizione data non ci ha fermato, abbiamo voluto tramutarla in un'occasione per guardare al futuro, tutti assieme”. Tra le opere pervenute, la giuria di qualità ha scelto quella realizzata dalla classe delle Farfalle della scuola Materna di Robecchetto: un insieme di fiori, realizzati a mano con tecniche diverse, tutti colorati. Quest'opera sarà l'immagine che rappresenterà l'edizione della ripartenza, Floribunda 2022. “Siamo veramente molto soddisfatti di come i cittadini, le associazioni, le realtà territoriali hanno risposto a questa iniziativa, che ringraziamo ancora di cuore”, chiosa Bettinelli.

