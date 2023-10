Inverart... alla conquista di Milano

In questo 2023 il Padiglione di Arte Giovane di Inverart celebra i suoi 20 anni di attività, proposte culturali, incontri e vetrina per giovani artisti. E fino a sabato è nell'esclusiva cornice di Palazzo Isimbardi a Milano.

Un evento… da esportare con orgoglio. In questo 2023 il Padiglione di Arte Giovane di Inverart celebra i suoi 20 anni di attività, proposte culturali, incontri e vetrina per giovani artisti. Per la particolare ricorrenza Città Metropolitana ha voluto offrire gli spazi di Palazzo Isimbardi a Milano per ‘vetrina’ davvero unica per questa fucina di talenti.

Un vero e proprio laboratorio di talenti (dall'arte figurativa alla poesia) che nel tempo ha regalato artisti di livello al panorama nazionale: ecco allora che il fitto racconto di questa esperienza è protagonista, in questi giorni, di una mostra gratuita ed aperta al pubblico nel cortile di Palazzo Isimbardi dall'8 al 14 ottobre 2023, in occasione del 20° anniversario.

La storia di Inverart nasce 20 anni fa ad Inveruno su iniziativa del Comune e dello storico sodalizio culturale de “Il Guado”, divenendo un appuntamento fisso per il territorio e i giovani con una grande ‘tre giorni’ di eventi a metà novembre.

“InverArt è un percorso, che in una quotidianità che tende a considerare la Cultura qualcosa di secondario, mette la Cultura in tutte le sue forme al centro – ha commentato Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno e consigliera delegata della Città metropolitana di Milano - La Cultura è il presupposto su cui si fonda la società e gli artisti sono le nostre sentinelle, poiché ci rappresentano ciò che noi possiamo anche non cogliere della nostra quotidianità, di noi stessi. La comprensione e la consapevolezza, la conoscenza ed il confronto sono le fondamenta di una Comunità. InverArt è tutto ciò, è il terreno fertile in cui dare spazio e far crescere tutto ciò. Un grande percorso di arte, cultura, socialità, Comunità”.

